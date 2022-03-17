Томск, , 13:24 — REGNUM В ковидные стационары Томской области за прошедшие сутки госпитализировали 44 пациента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего за сутки выявлено 742 новых носителя коронавируса. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 119 797.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 102 994 человека, в том числе 2894 за сутки. Жертвами коронавируса стал 771 пациент.