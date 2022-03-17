Казань, , 13:50 — REGNUM В Татарии за последние сутки привили от COVID-19 свыше 1,2 тыс. человек. Повторную вакцинацию прошли 268 019 жителей, сообщает 17 марта минздрав РТ.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего на сегодняшний день от коронавируса вакцинирован первым компонентом 2 млн 481 тыс. 921 человек, за минувшие сутки привили 1254 жителя. Второй компонент вакцины получил 1 млн 926 тыс. 021 человек.

Привиться от коронавируса можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах, которые расположены в учреждениях культуры и торговых центрах.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии за время пандемии зарегистрировано 132 799 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 115 393 пациента, скончались 1,8 тыс. человек.

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