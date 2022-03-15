Мурманск, , 15:46 — REGNUM С 15 марта акушерский стационар, работавший с пациентками с коронавирусной инфекцией в Мурманске, закрывается на заключительную дезинфекцию. Дальнейшие сроки его работы будут зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе, сообщает оперштаб.

У роддома Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979

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Медицинскую помощь беременные пациентки с положительным тестом на коронавирус будут получать в инфекционном отделении Мурманского областного клинического многопрофильного центра. Там же у женщин примут роды. Для них подготовлена отдельная палата.

«В отделении лечатся пациенты с COVID-19. Все необходимые меры по маршрутизации пациентов внутри учреждения, соблюдению санитарно-эпидемиологических норм учтены», — уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области полностью отменили QR-коды.