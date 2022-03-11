Курск, , 20:26 — REGNUM В Курской области с 12 марта отменяются практически все коронавирусные ограничения. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Роман Старовойт.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обязательными остаются только ношение масок в общественных местах и дезинфекция в помещениях согласно требованиям федерального Роспотребнадзора. Организации должны обеспечить контроль за соблюдением масочного режима работниками и посетителями.

Также продолжит действовать запрет на проведение массовых, культурных и спортивных мероприятий в образовательных организациях. Детские сады могут работать в режиме свободного посещения», — прокомментировал губернатор.

Своё решение Старовойт объяснил снижением заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю были госпитализированы 505 жителей региона — на 35,7% меньше, чем за предыдущую.