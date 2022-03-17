Улан-Удэ, , 08:12 — REGNUM За прошедшие сутки в Бурятии после COVID-19 выздоровели 965 пациентов. Таким образом, всего в республике коронавирус победили 106 585 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 132 181, 44% из которых зарегистрировано в Улан-Удэ. За сутки диагноз подтвердился у 224 местных жителей.

«Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией — 2933 (+2) человек (в возрасте до 65 лет — 0 чел, старше 65 лет — 2 чел.)», — отметили в оперштабе.