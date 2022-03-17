Салехард, , 15:49 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию к 17 марта за сутки госпитализировано 10 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 214 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

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Выздоровели за сутки 1011 ямальцев. Заразились коронавирусом 176 человек — на три человека меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 10 вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 17 марта зарегистрировано 133 567 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 123 737 человек, 1024 скончался (на одного человека больше, чем днём ранее).

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