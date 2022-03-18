Ростов-на-Дону, , 10:14 — REGNUM Очередная, шестая по счёту, волна коронавируса может прийти в Ростовскую область ближе к летнему периоду в летний период. Об этом сообщил главный врач ростовской поликлиники № 12 Андрей Божко.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы рассчитываем, что в Россию стелс-омикрон попадёт ближе к курортному сезону, когда люди начнут более активно общаться друг с другом. Надеемся, что лёгких форм будет большинство. <…> Новая волна коронавируса, по данным учёных, которые делают математические модели, ожидается ближе к лету», — сказал он в эфире ГТРК «Дон-ТР».

ИА REGNUM сообщало, что всего в Ростовской области, по данным на утро 17 марта, подтверждено 350 572 случая заражения коронавирусом, выздоровел 327 221 пациент. Справиться с инфекцией на смогли 10 595 человек.