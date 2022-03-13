Барнаул, , 11:11 — REGNUM В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 13 марта 2022 года вакцинированы 1 372 333 человека (+2311 за сутки), следует из данных оперштаба региона.

Вакцинация NIAID

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Из общего числа привитых 54 266 жителей региона получили первую прививку (+528 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 224 270 (+1053 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 93 797 ревакцинированных (+729 за последние сутки).

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