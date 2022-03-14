Тюмень, , 16:39 — REGNUM В Тюменской области дополнительные фильтры для пациентов с симптомами ОРВИ продолжают работать лишь в районном посёлке Голышманово и в селе Вагай. Остальные закрыты, сообщает информационный центр правительства региона.

ОРВИ flockine

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Дополнительные фильтры, располагавшиеся в учреждениях спорта и образовательных учреждениях Тюмени, Тюменского района, Тобольска, Ишима и других населённых пунктов, закрыты в связи с улучшением эпидемиологической ситуации с вирусными инфекциями.

При возникновении симптомов ОРВИ пациенты, как и прежде, могут обращаться на фильтр поликлиники по месту жительства.