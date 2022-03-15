Пекин, , 06:05 — REGNUM За сутки число новых случаев заражения коронавирусом в Китае выросло на 5370, что в 2,3 раза выше, чем количество выявленных днём ранее случаев. Об этом 15 марта сообщил Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Симптомы коронавирусной инфекции, такие как повышенная температура, кашель и общее недомогание, были выявлены у 3602 человек, у остальных 1768 симптомы заболевания отсутствовали. Из общего числа инфицированных из-за границы прибыли только 216 человек.

По данным Госкомитета по здравоохранению, за последнюю неделю в Китае количество новых случаев заражения росло примерно на 17,4% в сутки и составило 11 984 пациента с симптомами, а вместе с бессимптомными носителями инфекции — 20 634 человека. Из них только восемь человек находятся в тяжёлом состоянии. 20% инфицированных прибыли из-а рубежа, остальные 80% заразились внутри страны. Летальных исходов среди пациентов, заболевших COVID-19, в Китае не было с 25 января.

Ранее ИА REGNUM сообщало о новом всплеске коронавирусной инфекции в Китае.

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