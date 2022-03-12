Барнаул, , 10:01 — REGNUM Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 12 марта 2022 года за сутки выявлен 841 новый носителель (на 176 человек меньше, чем сутками ранее). Число тестирований сократилось с 8794 до 8403 (на 391 меньше, чем сутками ранее).

Коронавирус Mzur.ru

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Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 31 207 (на 43 за сутки) и 204 367 (на 765 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 417 (-10 за сутки). Из них 175 подключены к аппаратам ИВЛ (+2 за сутки).

По прежнему много смертей. Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9729 человек, причём 20 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 1879 жителей края (-110 за сутки). Кроме этого, 191 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+2 за сутки).

Держится высокая заболеваемость среди детей: с начала нового учебного года на Алтае выявлены уже 33 086 зараженных коронавирусом (+111 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 252 696 человек, выздоровели 232 703 человека (+2459 за сутки).

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