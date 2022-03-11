Петрозаводск, , 16:16 — REGNUM В Республике Карелия в середине февраля резко снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19 — с 90% до 74%, сообщил 11 марта региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков. По его словам, при таком сценарии через месяц в регионе ожидается «шестая» волна коронавируса, связанную уже с новым подвидом «Омикрона» — BА.2, или «стелс-омикроном».

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Наши предположения основаны на данных из Южной Кореи и Китая, где наблюдается пиковая заболеваемость этим вариантом «Омикрона». В КНР 7 марта было зарегистрировано 526 инфицированных, у 312 человек болезнь протекает без симптомов. Такого суточного показателя заболевших там не было за всё время пандемии», — пояснил чиновник, указав, что в Китае 100% населения вакцинированы.

По словам Михаила Охлопкова, как выяснили ученые, у переболевших «Омикроном» иммунитета к коронавирусу не остается. Однако при тщательном исследовании статистики выясняется, что 80% заболевающих — непривитые граждане.

«Карельская статистика это подтверждает. Призываю граждан максимально вакцинироваться», — подытожил он.

Отметим, по данным на утро 11 марта, в республике зарегистрированы 128 918 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 16 849 детей. За прошедшие сутки выявлены 196 инфицированных (-10 по сравнению с сутками ранее). Выздоровел с начала пандемии 121 361 человек, за последние сутки — 215. Умерло 1420 человек, в том числе две смерти зарегистрированы за минувший день.

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