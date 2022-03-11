Канберра, , 09:22 — REGNUM 11 марта премьер-министры штатов и главы правительств территорий Австралии соберутся на заседании Национального кабинета. Главной темой встречи станет ответ федерального правительства и местных властей на будущее распространение новой разновидности штамма «Омикрон», передает телеканал Nine News.

Грипп Allergiyainfo.ru

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Для борьбы с новым подштаммом коронавируса, распространения которого будет обусловлено волной обширного распространения гриппа, власти выделят $2,1 млрд.

В то же время, отмечают журналисты, Австралия не знала обширного распространения гриппа уже два года, отмеченных пандемией коронавируса. Главной причиной явились введенные в штатах страны жесткие ковид-ограничения, которые теперь не действуют.

Первым с подштаммом «Омикрона» BA.2 уже сталкивается самый населенный штата Австралии Новый Южный Уэльса. Ожидается, что следующим на очереди стоит Виктория.

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