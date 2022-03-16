Тирасполь, , 11:13 — REGNUM В ходе 1143 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 257 случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 109 985 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 106 337 человек, в том числе за последние сутки — 208.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2153 смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было два таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 98 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 43 случая заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 81 человека. Зафиксировали три смерти среди пациентов с COVID-19.