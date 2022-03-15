Ростов-на-Дону, , 13:21 — REGNUM В Ростовской области на стационарном и амбулаторном лечении находятся 14 174 пациента с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Стационарное лечение потребовалось 1889 пациентам. Состояние 24 человек врачи оценивают как тяжёлое. На амбулаторном лечении находятся 12 285 жителей донского региона.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в связи со снижением числа пациентов с COVID-19, которым требуется госпитализация, свернули примерно 2 тыс. ковидных коек. Продолжающие работу ковидные госпитали могут принять 4,1 тыс. пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В госпиталях Ростовской области лечатся менее 2 тыс. ковид-пациентов