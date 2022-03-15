Вашингтон, , 17:53 — REGNUM Власти Вашингтона перекрыли въезд в столицу для колонны грузовиков, прибывших с акцией протеста против обязательной вакцинации от COVID-19, сообщает Reuters.

Протест в Вашингтоне возле Белого дома. США. 30 мая 2020 Geoff Livingston

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Полиция перекрыла многочисленные мосты, съезды с шоссе и городские улицы, не позволив многим автомобилям въехать в Вашингтон.

Колонна, возглавляемая американскими дальнобойщиками, прибыла к столице в начале месяца, а сам протест начался в Калифорнии еще в феврале.

При этом к грузовикам присоединились протестующие на автомобилях, заняв шоссе вокруг города протяжённостью в 103 км. Недовольные государственным приказом американцы медленно ехали по дорогам, привлекая внимание к протесту.

Напомним, что американские дальнобойщики продолжили протест канадского «Конвоя свободы», направившись автоколонной из разных городов в Вашингтон, чтобы возразить приказу об обязательной вакцинации против COVID-19. Водители также выражают недовольство из-за миграционного кризиса и растущей инфляции. При этом жители городов поддержали автоколонну, встречая ее на шоссе и мостах с американскими флагами и плакатами, на которых написано имя экс-президента Дональда Трампа. На фотографиях, предоставленных Fox News, видно, как на обочинах дорог дальнобойщиков приветствуют мужчины, матери с детьми и пожилые люди.

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