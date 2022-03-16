Стокгольм, , 14:14 — REGNUM В настоящее время региональные власти Швеции ведут активную работу по иммунизации местного населения от COVID-19. После того, как на территорию северной страны начали прибывать переселенцы с Украины, местные власти Швеции приняли решение не отказывать им в доступе к ковид-вакцине и начали активную работу по «развертыванию вакцины среди данной группы». Об этом 16 марта сообщила новостная служба TT.

Вакцина (сс) whitesession

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Отмечается, что в отношении беженцев с Украины действуют те же самые правила, что и для любого другого человека, находящегося на территории Королевства: прививку от COVID-19 может получить лицо старше 12 лет, имея при себе только документ, подтверждающий возраст. Специального номера социального страхования не требуется, то есть вакцину могут получить не только беженцы, но и нелегалы.

Расселением беженцев занимаются сотрудники миграционного агентства Швеции. Сейчас региональные власти пытаются договориться с ними, чтобы вакцинация проводилась не в больницах, а прямо в пунктах временного размещения.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

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