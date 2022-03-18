Абакан, , 09:37 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявлен 81 носитель коронавируса, выздоровели 153 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 марта в региональном правительстве.

Ковидный госпиталь Липецкаяобласть.рф

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С начала 2022 года в Хакасии подтверждено 32 154 случая COVID-19. Амбулаторное лечение проходят 529 (-17) ковид-пациентов, в стационаре находятся 275 (-45) человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта в регионе выявили 103 носителя коронавируса, выздоровели 119 человек.

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