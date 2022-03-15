Санкт-Петербург, , 12:52 — REGNUM В медицинские учреждения Санкт-Петербурга за минувшие сутки поступили 112 человек с COVID-19, что на семь пациентов больше, чем сутками ранее. Об этом 15 марта сообщили в региональном штабе.

Машина скорой помощи подъезжает к больнице в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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На лечении ковида на стационарной основе, по данным на 15 марта, находятся 2869 человек (-160 человек по отношению к прошлым суткам). В реанимационные отделения переведены 305 человек (-19), а к искусственной вентиляции лёгких подключены 105 пациентов (-19). За сутки из медучреждений по выздоровлению выписали 56 человек (-23).

Количество коек в Петербурге для лечения больных с ковидным диагнозом составляет 3292 места. Этот показатель за сутки снизился на 911 коек. Лечением ковида и больных с пневмонией в Петербурге занимаются в 11 городских и трёх федеральных стационарах.

Лечение COVID-19 в домашних условиях продолжают 31 616 человек. Количество пациентов на амбулаторном лечении за сутки сократилось на 5969 петербуржцев. При этом на карантине в городе сидят 232 человека (+137).

Показатель распространения коронавируса в Петербурге находится на отметке в 0,68 ед. (при норме не более единицы). Такой коэффициент применяют для прогноза количества людей, которых может заразить коронавирусом один пациент до ухода на самоизоляцию.

Напомним, за сутки в Петербурге выявили 1264 случая заражения коронавирусом (-283). Скончались от COVID-19, как основной причины, за сутки 30 человек (-8), а выздоровел 6031 пациент (+4869).

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