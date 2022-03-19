Кызыл, , 10:17 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 12 пациентов, подтвердился диагноз у четырёх человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Ковидный стационар. Тувы Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте»

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Новые носители выявлены в Кызылском, Пий-Хемском и Чеди-Хольском районах. В числе заболевших один несовершеннолетний и один пожилой человек старше 65 лет. Таким образом, всего с начала года в республике зарегистрировано 12 742 случая инфицирования.

«В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 43 больных. К аппарату ИВЛ подключены 2 больных. В тяжелом состоянии 20 человек. Свободный коечный фонд составляет 57% из 100 коек», — добавили в минздраве.