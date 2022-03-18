Ханой, , 01:36 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 178 112 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Вьетнам Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его данным, 178 109 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за границы. По-прежнему крупнейший очаг распространения заболевания находится во вьетнамской столице Ханое, там за сутки выявили 25 311 зараженных. Еще крупные очаги COVID-19 находятся в провинциях Нгеан и Лаокай.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 во Вьетнаме достигло 7 174 423. От осложнений COVID-19 в республике с начала пандемии скончались 41 683 человека.