Чита, , 07:27 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 13 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 159 025 (+725 за минувшие сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вместе с тем 135 017 пациентов (+1879 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2557 человек (+6 за сутки). Это значительно меньше, чем в предыдущие недели.

«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 226 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало, имея всю клиническую картину опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 120 находятся в тяжёлом состоянии (0 за сутки), 24 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-1 за сутки).

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