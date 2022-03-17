Казань, , 11:57 — REGNUM В Татарии подтвердили 525 новых случаев заражения коронавирусом, накануне выявили 550 носителей инфекции. Госпитализировали за прошлый день 130 заболевших, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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По состоянию на 17 марта всего в республике зарегистрировано 132 799 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 115 393 пациента, скончались 1,8 тыс. человек. За сутки больничный закрыли 1733 пациента, умерших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, уханьский вариант коронавируса уже не циркулирует ни в России, ни в международных базах.

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