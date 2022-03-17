Ульяновск, , 13:33 — REGNUM В Ульяновской области снизилось суточное число летальных исходов от COVID-19 и возросло количество вылечившихся. Это следует из обновлённой статистики федерального оперштаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 17 марта, в регионе скончались от осложнений, вызванных ковидом, ещё девять пациентов. Таким образом, число жертв пандемии коронавируса достигло 4492 человек, смертность составила почти 2,39%.

В то же время в Ульяновской области победили коронавирус 174 910 жителей, в том числе за последние сутки вылечились 1564 человека. Доля выздоровевших составляет почти 93%.

Отметим, что ранее заместитель главы Ульяновска Инна Митрофанова заявляла, что на фоне снижения числа заболевших ковидом «смертность от опасной инфекции остаётся на достаточно высоком уровне и в области составляет около десяти человек в день». Она призвала «не надеяться, что можно отменить все меры безопасности в один день», заявив о вакцинации как о «важном факторе» в борьбе с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 188 243 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

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