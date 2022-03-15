Абакан, , 12:54 — REGNUM Ещё пять пациентов с коронавирусом скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 15 марта в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным регионального оперштаба, жертвами COVID-19 стали пять женщин (74 года, 83 года, 83 года, 85 лет, 95 лет).

С начала 2022 года в Хакасии умерли 297 ковид-пациентов, за весь период пандемии — 2296.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 69 носителей коронавируса, выздоровел 251 человек.

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