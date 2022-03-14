Ростов-на-Дону, , 09:25 — REGNUM В Ростове-на-Дону в связи с улучшением эпидемической ситуации полностью возобновлено оказание плановой медпомощи в поликлиниках. Об этом ИА REGNUM сообщили в горздраве.

Поликлиника Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Заболеваемость коронавирусом среди ростовчан идет на спад. Поэтому огромные ресурсы, которые были перенаправлены на оказание медпомощи пациентам с ОРВИ и COVID-19 в прежнем объёме уже не требуются», — уточнили в горздраве.

ИА REGNUM напоминает, что в связи с ослаблением пандемийных ограничений во всех лечебных учреждениях Ростовской области полностью возобновлено оказание плановой, экстренной и неотложной медицинской помощи.

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