Рим, , 23:47 — REGNUM Власти регионов Италии просят правительство страны рассмотреть возможность отмены основных антикоронавирусных ограничений до Пасхи (в 2022 году — 17 апреля), передает Ansa.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Предлагается «пошагово» отменять такие ограничения, как обязательное предъявление ковид-сертификата для доступа в общественные пространства.

По данным на 16 марта, в Италии умерли 157 314 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 137 (днем ранее — на 180). Число подтвержденных носителей выросло на 72 568 (днем ранее — на 85 288). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 13 563 466 — более 22% населения страны. В настоящее время заражены 1 054 167 человек (на 18 043 больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 49,6 миллиона человек (более 82,4% граждан страны).