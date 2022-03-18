Вашингтон, , 17:23 — REGNUM Компания Moderna обратилась в управление по контролю за продуктами и лекарствами США с просьбой срочно выдать разрешение на повторную ревакцинацию совершеннолетнего населения страны от коронавируса её препаратом, сообщает 18 марта The New York Times.

Вакцина Moderna (сс) Navy Medicine

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Запрос о срочном разрешении повторной ревакцинации, отмечает издание, скорее всего усилит научные споры о том, как долго одна из самых популярных вакцин в США может защищать от коронавируса.

Ранее запрос о проведении второй ревакцинации также направила компания Pfizer, но он касался лишь ревакцинации людей от 65 лет и старше.

Представители здравоохранения обеспокоены, что защита от бустерной вакцины ослабевает в столь короткие сроки, ведь регулятор только осенью одобрил ревакцинацию препаратами Moderna и Pfizer. Ожидается, что на просьбу Pfizer регулятор отреагирует быстрее, чем на более масштабное заявление Moderna.