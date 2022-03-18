Вашингтон, 18 марта 2022, 17:23 — REGNUM Компания Moderna обратилась в управление по контролю за продуктами и лекарствами США с просьбой срочно выдать разрешение на повторную ревакцинацию совершеннолетнего населения страны от коронавируса её препаратом, сообщает 18 марта The New York Times.

Вакцина Moderna
Вакцина Moderna
(сс) Navy Medicine

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Запрос о срочном разрешении повторной ревакцинации, отмечает издание, скорее всего усилит научные споры о том, как долго одна из самых популярных вакцин в США может защищать от коронавируса.

Ранее запрос о проведении второй ревакцинации также направила компания Pfizer, но он касался лишь ревакцинации людей от 65 лет и старше.

Представители здравоохранения обеспокоены, что защита от бустерной вакцины ослабевает в столь короткие сроки, ведь регулятор только осенью одобрил ревакцинацию препаратами Moderna и Pfizer. Ожидается, что на просьбу Pfizer регулятор отреагирует быстрее, чем на более масштабное заявление Moderna.