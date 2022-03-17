Чита, , 07:14 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 17 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 161 439 (+531 за минувшие сутки). Вместе с тем 141 348 пациентов (+1539 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2578 человек (+7 за сутки). Это значительно меньше, чем в предыдущие недели.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 247 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало, имея всю клиническую картину опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 129 находятся в тяжёлом состоянии (+5 за сутки), 26 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+3 за сутки).

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