Нижний Новгород, , 22:55 — REGNUM В Нижегородской области в очередной раз смягчаются ранее введенные для предотвращения распространения коронавируса ограничения. О внесении изменений в указ о режиме повышенной готовности сообщил глава региона Глеб Никитин в своем telegram-канале.

Масочный режим Sev.gov.ru

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«Полностью исключаем специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других», — отметил губернатор.

Однако по-прежнему сохраняются требования о проведении термометрии на входе в заведения, об организации мест для обработки рук антисептиками, а также об использовании рециркуляторов.

«Также в силе требование о ношении масок в общественных местах», — подчеркнул Никитин.

Он добавил, что рассчитывает на дальнейшее улучшение ситуации, что позволит принимать дополнительные решения.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне мэр Москвы Сергей Собянин отменил масочный режим. Его примеру последовали власти Московской области, заявив об отмене требований о ношении масок. В Марий Эл готовятся к отмене масочного режима не позднее 4 апреля.