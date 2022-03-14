Сеул, , 09:18 — REGNUM В Южной Корее продлил срок действия рекомендации по запрету на выезд за пределы страны еще на месяц из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что рекомендации продолжат действовать до 13 апреля.

Журналисты агентства указывают, что продление связано с быстрым распространением штамма «Омикрон».

Также МИД Южной Кореи призвал граждан страны, проживающих за границей, соблюдать все меры санитарной предосторожности.

Предполагается, что это продление будет последним. В министерстве сообщили, что в апреле южнокорейский МИД вернется к обычной консультативной системе с учетом глобальной ситуации с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 309 790 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 6 866 222.