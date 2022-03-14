Душанбе, , 16:36 — REGNUM В Таджикистане 5, 118 млн граждан старше 18 лет (91,4%) привиты от COVID-19, сообщает Азия Плюс.

Вакцинация от коронавируса Фото КБ № 8 ФМБА России

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Издание отмечает, что за 24 суток не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом в республике.

«Инфицированных в последний раз выявляли 18 февраля — три факта», — говорится в публикации.

В целом с начала пандемии до 23 февраля, по данным министерства, число переболевших в Таджикистане составило 17 тысяч 388 человек, а общее количество излечившихся — 17 тысяч 263 (99,2%) человек.

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