Абакан, , 13:10 — REGNUM Масочный режим в Хакасии пока сохраняется, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Масочный режим Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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15 марта на заседании оперштаба в Хакасии обсуждалось предложение об отмене обязательного ношения индивидуальных защитных масок в общественных местах. Ряд регионов России уже отменил это требование.

В Хакасии ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией улучшается, однако уровень заболеваемости на 100 тысяч населения должен быть не выше 30. Регион этого показателя пока не достиг, подчеркнули в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Члены штаба направят свои предложения в аппарат главы Хакасии. Специалисты обобщат и проанализируют их, а затем представят на экспертизу Роспотребнадзора.

После этого, с учётом мнения эпидемиологов и медиков, будет рассмотрена возможность дальнейших изменений соответствующего постановления, в том числе по отмене масочного режима.

«Снимать ограничения важно вовремя, чтобы соблюсти баланс между экономикой и при этом не допустить вспышки заболеваемости», — прокомментировал глава Хакасии Валентин Коновалов.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период пандемии в Хакасии подтверждено 85 668 случаев заражения коронавирусом.

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