Саранск, , 16:25 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 598 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 58 869 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе подтвердили 63 273 случая заражения коронавирусом, из них 192 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1309 человек, два летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались также два человека.

В ковид-центры республики были госпитализированы 65 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по состоянию на утро 14 марта после перенесенного COVID-19 выписались 605 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справился 58 271 житель республики.