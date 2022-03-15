Новосибирск, , 08:27 — REGNUM В Новосибирской области от коронавируса однократно вакцинирован 1 581 161 человек. Завершили вакцинацию 1 515 154 новосибирца — 70% населения, сообщили в новосибирском министерстве здравоохранения.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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По официальным данным, Новосибирская область получила уже 2 117 355 комплектов вакцин от коронавируса.

На сегодняшний день на территории региона развернут 91 пункт вакцинации и 28 мобильных пунктов в торговых центрах и других общественных местах.