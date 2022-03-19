Чита, , 09:08 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 19 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 162 411 (+467 за минувшие сутки). Вместе с тем 143 926 пациентов (+1247 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2587 человек (+5 за сутки). Это значительно меньше, чем в предыдущие недели.

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«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 256 забайкальцев скончался от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало, имея всю клиническую картину опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 115 находятся в тяжёлом состоянии (0 за сутки), 21 пациент подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-3 за сутки).

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