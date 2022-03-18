Ульяновск, , 06:34 — REGNUM В Ульяновской области продолжается незначительное снижение вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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По сведениям ведомства, 17 марта в регионе официально выявлено 687 носителей SARS-CoV-2, что на три случая заражения меньше, чем было подтверждено сутками ранее, 16 марта.

Для выявления инфицирования коронавирусом с начала пандемии проведено 1 937 848 лабораторных исследований, в том числе 17 марта сделано 3789 тестов. Отметим, что 16 марта сделано 4234 тестов на коронавирус.

В ведомстве также сообщают, что на 17 марта в Ульяновской области официально зарегистрировано 73 новых случая заражения «Омикроном». По данным управления, «все заболевшие изолированы, чувствуют себя хорошо».

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 188 243 случая заражения SARS-CoV-2, выздоровели 174 910 жителей, скончались 4492 человека.

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