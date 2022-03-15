Салехард, , 15:54 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию к 15 марта за сутки госпитализировано 20 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 253 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выздоровели за сутки 1113 ямальцев. Заразился коронавирусом 291 человек — на 181 человека больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 16 вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 15 марта зарегистрировано 133 212 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 121 711 человек, 1022 скончался (на одного человека больше, чем днём ранее).

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