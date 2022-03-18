Екатеринбург, , 13:48 — REGNUM В Свердловской области увеличилось число госпитализированных ковид-пациентов. За прошедшие сутки, 17 марта в COVID-центры региона поступили еще 162 человека. Днем ранее этот показатель составил 122, сообщили в оперштабе.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

По состоянию на 18 марта в стационарах находится 291 «тяжелый» ковид-пациент. Состояние 1653 человек медики оценивают как среднетяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 139 граждан.

С начала пандемии в области обнаружили 409 292 носителя коронавируса. В том числе 1776 случаев заражения выявили за прошедшие сутки. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции в регионе достигло 10 457. За последние сутки зарегистрировали девять случаев смерти от ковида.