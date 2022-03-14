Кемерово, , 07:20 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 14 марта, медицинскую помощь получают 9906 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

За прошедшие сутки было выявлено 397 случаев заражения COVID-19, четыре пациента скончались, 633 человека выздоровели.

Всего в Кузбассе зарегистрировано 152 963 случая заражения коронавирусом, 140 863 человека выздоровели, 2194 пациента скончались.