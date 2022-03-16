Сеул, , 04:15 — REGNUM В Южной Корее за сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом — 400 741 человека. Об этом сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея Russian.news.cn

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Отмечается, что подавляющее большинство случаев заражения связано с распространением инфекции внутри страны. Ранее в течение трех дней подряд в республике выявляли более 300 тыс. инфицированных ежесуточно. Центр связывает рекордный рост заболеваемости со стремительным распространением штамма «Омикрон».

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 7 629 275. Также за минувшие сутки в стране скончались 164 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 11 052 человека.