Барнаул, , 13:03 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 19 марта 2022 года за сутки выявлены 499 новых носителя (на 18 человек меньше, чем сутками ранее). Число тестирований сократилось с 9528 до 6111 (на 3417 меньше, чем сутками ранее). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 31 391 (на 20 за сутки) и 207640 (на 375 за сутки) соответственно.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Число тяжелобольных сократилось до 298 (-15 за сутки). Из них 131 подключен к аппаратам ИВЛ (-4 за сутки).

По прежнему много смертей. Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9841 человека, причём 13 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 1376 жителей края (-87 за сутки). Кроме этого, 117 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-20 за сутки).

Заболеваемость среди детей снизилась: всего на Алтае выявлено уже 38 865 зараженных коронавирусом (+89 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 256 897 человек, выздоровели 237 862 человек (+831 за сутки).

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