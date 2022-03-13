Симферополь, , 11:51 — REGNUM В Республике Крым госпитализированы 86 жителей с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликовал 13 марта региональный оперативный штаб. Накануне, 12 марта, сообщалось о 105 госпитализированных ковид-пациентов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтвердились у 785 человек, это на 53 случая заражения меньше, чем накануне. Выздоровевшими после ковида признаны ещё 1 157 человек. Также подтверждена смерть восьми пациентов с COVID-19.

С начала пандемии на территории Крыма было зарегистрировано 171 058 случаев заражения коронавирусом, выздоровели за весь период 160 831 пациент. Жертвами коронавирусной инфекции стали 4 979 крымчан.