Новосибирск, , 07:41 — REGNUM В Новосибирской области в ближайшее время могут отменить масочный режим. Это следует из информации в официальном телеграм-канале «Новосибирь».

Масочный режим Nso.ru

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"Губернатор Андрей Травников заявил о поддержке решения об отмене в Новосибирской области масочного режима», — говорится в сообщении.

Уточняется, что глава региона дал поручение оперативному штабу совместно с Роспотребнадзором готовить соответствующие документы.