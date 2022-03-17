Чита, , 08:06 — REGNUM Один из якорных инвесторов Забайкалья — компания «Удоканская медь» (входит в USM Алишера Усманова) направила около 200 млн. рублей на покупку медицинского линейного ускорителя для краевого онкологического диспансера. Как сообщает сегодня, 17 марта, пресс-служба правительства региона, ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов обратился к компании с просьбой приобрести необходимый региону дорогостоящий аппарат с учетом несбалансированности бюджета и необходимости устранения последствий пандемии COVID-19 в социально-экономической сфере.

Символ борьбы с раком молочной железы James Palinsad

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Медицинский линейный ускоритель заряженных частиц для проведения наружной радиотерапии применяется при злокачественных новообразованиях любых тканей и органов. Такой аппарат позволяет реализовать методику облучения с высокой мощностью дозы, что отвечает современным протоколам лечения.

В настоящее время в краевом онкологическом диспансере действует лишь один линейный ускоритель. Ресурсов одного аппарата не хватает, чтобы справиться с очередью пациентов, нуждающихся в лучевой терапии.

В настоящее время в Забайкальском крае на учете состоит 26 тыс. человек с онкологическими заболеваниями, и этот показатель ежегодно увеличивается более чем на 10%. Лишь около тысячи забайкальцев получают лечение, не выезжая из региона — остальные вынуждены обращаться в клиники других городов.

«Удоканская медь», реализующая якорный инвестиционный проект на севере Забайкалья, на системной основе участвует в решении социальных проблем региона, в том числе инвестируя средства в борьбу с пандемией COVID-19.

В 2021 году объем финансирования социальных проектов составил свыше 700 млн рублей — как в рамках Программы социально-экономического взаимодействия с правительством края и Каларским округом, так и в результате благотворительных и спонсорских инициатив. Так, в 2021 году, по решению главного акционера компании Алишера Усманова, 115 млн. рублей было направлено на лечение двухлетнего Кости Гепалова, страдающего спинально-мышечной атрофией.

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