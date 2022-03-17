Нур-Султан, , 09:36 — REGNUM В Казахстане за сутки выявили 78 случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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За время пандемии в республике выявили 1 304 723 носителя SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 283 129 человек, в том числе 509 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 8992 носителя коронавируса, в том числе в стационарах разместили 747 человек.

Всего в стране зафиксировали 13 652 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки было два таких случая.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 85 выявленных заражениях коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 480 человек. Выявили две смерти среди пациентов с диагнозом COVID-19.