Баку, , 08:24 — REGNUM В Азербайджане медики в течение 13 марта выявили 192 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 4435 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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За время пандемии в стране выявили 790 767 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 779 417 человек, в том числе 406 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 1739 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 9611 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 12 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 197 выявленных заражениях коронавирусом за сутки в результате 5528 тестов. Выздоровевшими медики признали 468 человек. Смерть наступила у десяти пациентов с диагнозом COVID-19.