Скопье, , 23:43 — REGNUM В Северной Македонии 11 марта в результате обследования 2182 образцов выявили 302 новых носителей коронавируса, при этом 35 случаев заражения — повторные. Также в стране зарегистрировали 315 случаев выздоровления. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики. По последним данным, за сутки в стране скончались пять пациентов с COVID-19, также зарегистрировано двое ранее произошедших летальных исходов.

Куманово, Северная Македония Македонец

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 301 016 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9123, 289 847 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 2046 — за новогодние праздники их число удвоилось, однако в феврале пошло на спад.

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