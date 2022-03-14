Майкоп, , 11:43 — REGNUM В Адыгее отменено применение системы QR-кодов при посещении мест массового пребывания граждан. Помимо этого, с 11 марта отменен еще ряд ограничительных антиковидных мер, кроме соблюдения масочного режима и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

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«С сегодняшнего дня отменяются требования по предъявлению QR-кодов при посещении кинотеатров, кафе, ресторанов, спортучреждений, объектов культуры, а также при заселении в гостиницы, базы отдыха», — написал руководитель субъекта РФ в своем Telegram-канале.

Кроме того, перестанут действовать ограничения на число участников массовых мероприятий и заполняемость объектов культуры, спорта, общепита. Как отметил Кумпилов, пока в регионе не полностью побежден коронавирус, такие меры как соблюдение санитарных норм и масочный режим продолжат действовать.

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