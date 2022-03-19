Симферополь, , 11:09 — REGNUM В Республике Крым за сутки в больницы доставлены 56 пациентов с заражением коронавирусом, сообщили 19 марта в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 18 марта, сообщалось о 62 новых госпитализированных пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки в Крыму подтверждено 395 новых случаев заражения коронавирусом — на 39 случаев меньше, чем было подтверждено накануне. Выписаны с выздоровлением ещё 526 человек. Зарегистрирована смерть ещё шести ковид-пациентов.

Всего с начала пандемии в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус получили 173 900 человек, выздоровели из общего числа 164 429 пациентов. Число жертв инфекции в Крыму составляет 5 019 человек.